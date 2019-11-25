Доба на Донбасі: бойовики сім разів обстріляли українські позиції



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Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм

24 листопада збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог здійснив шість обстрілів:

біля Тарамчука та Березового— з великокаліберних кулеметів;

неподалік Водяного — з мінометів калібру 82 мм;

поблизу Красногорівки — з СПГ та великокаліберних кулеметів;

двічі біля Мар’їнки — з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік Луганського, зафіксовано ворожий вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

Вчора, 24 листопада, втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок обстрілів не було.

«Російські окупанти не рахуються з інтересами цивільного населення Донбасу. Так, близько 18.00, під час обстрілу українських позицій в районі Березового Донецької області, вони, з великокаліберних кулеметів, одночасно вели вогонь і по цивільній інфраструктурі», — додали в пресцентрі.

Зазначається, що через застосування збройними формуваннями Російської Федерації трасуючих і бронебійно-запалювальних боєприпасів загорілася суха трава. Сильний вітер призвів до швидкого поширення пожежі, яка перекинулась на дачний масив. Майже вщент вигоріли шість будівель.

«Військовослужбовцям Об’єднаних сил вдалося оперативно евакуювати цивільне населення та, близько 23.00, локалізувати пожежу. Жертв немає», — повідомили в ОС.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.