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    Пункти пропуску на Донбасі з 1 грудня працюватимуть за іншим графіком

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    Пункти пропуску на Донбасі з 1 грудня працюватимуть за іншим графіком

    За осінній період роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнули понад 3,2 млн осіб та 389 тисяч автівок

    Із 1 грудня 2019 року усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення Операції Об’єднаних сил переходять на зимовий графік роботи - з 8.00 до 17.00.

    Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

    «Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил з 1 грудня 2019 року переходять на графік зимового періоду. Контрольно-перевірочні заходи та пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування буде здійснюватися щоденно з 8.00 до 17.00», - йдеться в повідомленні.

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    Командування Об’єднаних сил звернулося до громадян з проханням врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.
    За інформацією штабу ООС, за осінній період роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнули понад 3,2 млн осіб та 389 тис. транспортних засобів.

     

    Донбас пункт пропуску КПВВ
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