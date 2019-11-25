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    РФ випробовує нове озброєння на Донбасі - розвідка

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    РФ випробовує нове озброєння на Донбасі - розвідка

    Російські спецпризначенці прибули на окупований Донбас

    За інформацією розвідки Об’єднаних сил, командування ЗС РФ продовжує використовувати тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях як полігон для випробування нового озброєння. Про це під час брифінгу заявив полковник Дмитро Гуцуляк, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

    «…ЗС РФ продовжують використовувати тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях як полігон для підготовки в бойових умовах особового складу підрозділів спеціального призначення ЗС РФ та випробування нових зразків озброєння. Зокрема, на минулому тижні до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ прибули російські спецназівці із засобами технічної розвідки та снайперськими гвинтівками, у т.ч. невстановленого зразка», - зазначив він.

    За його словами, кадрові військовослужбовці ЗС РФ вивчали обстановку у районах передових позицій з використанням завезеного ними обладнання та виконували завдання у складі снайперських пар і розвідувальних груп.

    Також нагадаємо, що за даними Міноборони сьогодні російські бойовики обстріляли Мар'їнку.

    До слова, колишній «народний мер» Горлівки на Донеччині Едуард Матюха повернувся на підконтрольну Україні територію, бо є українським розвідником і працював 5 років серед бойовиків.

    розвідка Росія бойовики на Донбасі Донбас Міноборони Донецьк Луганськ озброєння
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