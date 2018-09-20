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    Бойовики п’ять разів порушили режим тиші на Донбасі

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    Бойовики п’ять разів порушили режим тиші на Донбасі

    Вдень противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

    Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська п’ять разів порушили режим припинення вогню. В тому числі - із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими угодами.

    Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил.

    Вдень противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Кримське та Широкине. А опорні пункти українських військ поблизу Лебединського ворог обстріляв також з мінометів 82-го калібру.

    У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника, змушуючи його припинити обстріл.

    Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби не допущено.

    «Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил», - резюмували у штабі.

    Нагадаємо, за час «шкільного перемир'я» зафіксовано близько 500 обстрілів з боку бойовиків.

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