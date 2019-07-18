Бойовики шість разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, є поранений



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Терористи обстрілювали позиції українських підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Від початку доби на Донбасі ворог шість разів порушив режим припинення вогню.

Про це 18 липня повідомляє у Facebook штаб Операції об'єднаних сил.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції українських підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив п’ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:

двічі поблизу Пісків з напрямку Веселого – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поряд Троїцького з напрямку Бетманового – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

околиці Кам'янки з напрямку Ясинуватого – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Водяне з напрямку Азова – зі станкового протитанкового гранатомету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил: неподалік Майорська з напрямку Шахти 6-7 – з гранатомету підствольного та стрілецької зброї.

«Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення», - заявили у штабі ООС.

Повідомляється, що на обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців українські підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.