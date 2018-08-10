Бойовики сьогодні чотири рази обстріляли позиції українських захисників



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Від початку поточної доби внаслідок бойових дій у підрозділах Об’єднаних сил втрат немає

З опівночі незаконні збройні формування здійснили чотири обстріли позицій Об’єднаних сил на Донбасі. Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

«З опівночі українськими військовими зафіксовано 4 прицільних ворожих обстріли. Усі вони відбулися на донецькому напрямку. Застосовуючи гранатомети та стрілецьку зброю, російсько-окупаційні війська вели вогневі провокації поблизу Опитного, Новомихайлівки, Широкиного та Павлополя», - сказав речник МОУ.

Від початку поточної доби внаслідок бойових дій у підрозділах Об’єднаних сил втрат немає.

Також Мотузяник розповів, що стан здоров’я двох військовослужбовців ЗСУ, що отримали поранення минулої доби, є задовільним.

«Внаслідок бойових дій протягом минулої доби двоє українських військових отримали поранення. Наших захисників доставлено до військового госпіталя, де їм надається кваліфікована лікарсько-сестринська допомога. Окрім цього, із сумом повідомляємо, що вчора ввечері, внаслідок активних бойових дій, російська збройна агресія забрала життя ще одного Українського героя, 1992 року народження», - повідомив він.

За його словами, загалом протягом минулої доби, 9 серпня, підрозділами Об’єднаних сил зафіксовано 45 прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. З них 21 прицільний ворожий обстріл зафіксовано на луганському, 24 - на донецькому напрямку.

З метою збереження життя та здоров’я особового складу, українські військові адекватно застосовували штатне піхотне озброєння у відповідь, та придушували ворожу вогневу активність, зауважив Мотузяник.