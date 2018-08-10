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    Бойовики сьогодні чотири рази обстріляли позиції українських захисників

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    Бойовики сьогодні чотири рази обстріляли позиції українських захисників

    Від початку поточної доби внаслідок бойових дій у підрозділах Об’єднаних сил втрат немає

    З опівночі незаконні збройні формування здійснили чотири обстріли позицій Об’єднаних сил на Донбасі. Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

    «З опівночі українськими військовими зафіксовано 4 прицільних ворожих обстріли. Усі вони відбулися на донецькому напрямку. Застосовуючи гранатомети та стрілецьку зброю, російсько-окупаційні війська вели вогневі провокації поблизу Опитного, Новомихайлівки, Широкиного та Павлополя», - сказав речник МОУ.

    Від початку поточної доби внаслідок бойових дій у підрозділах Об’єднаних сил втрат немає.

    Також Мотузяник розповів, що стан здоров’я двох військовослужбовців ЗСУ, що отримали поранення минулої доби, є задовільним.

    «Внаслідок бойових дій протягом минулої доби двоє українських військових отримали поранення. Наших захисників доставлено до військового госпіталя, де їм надається кваліфікована лікарсько-сестринська допомога. Окрім цього, із сумом повідомляємо, що вчора ввечері, внаслідок активних бойових дій, російська збройна агресія забрала життя ще одного Українського героя, 1992 року народження», - повідомив він.

    За його словами, загалом протягом минулої доби, 9 серпня, підрозділами Об’єднаних сил зафіксовано 45 прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. З них 21 прицільний ворожий обстріл зафіксовано на луганському, 24 - на донецькому напрямку.

    З метою збереження життя та здоров’я особового складу, українські військові адекватно застосовували штатне піхотне озброєння у відповідь, та придушували ворожу вогневу активність, зауважив Мотузяник.

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