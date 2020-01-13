Бойовики сьогодні чотири рази порушили режим тиші, стріляли з мінометів та гранатометів



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Жоден український військовий не постраждав

У понеділок, 13 січня, проросійські бойовики чотири рази порушили режим тиші на Донбасі, застосувавши проти сил ООС гранатомети та кулемети.

Противник обстріляв позиції ООС із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Усі чотири обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ», а саме:

неподалік Зайцевого — зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поблизу населеного пункту Луганське — зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поруч з Оріховим — з мінометів калібру 120 мм (20 мін) та 82 мм (10 мін), а також автоматичних станкових гранатометів;

в районі населеного пункту Новотошківське — зі 120-мм мінометів (3 міни) та мінометів калібру 82 мм (3 міни).

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.