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    У пунктах пропуску на Донбасі у чергах застрягли більше 200 автомобілів

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    У пунктах пропуску на Донбасі у чергах застрягли більше 200 автомобілів
    Фото: dpsu.gov.ua

    Загалом через КПВВ прослідувало 31,8 тисячі осіб та майже 3,7 тисячі транспортних засобів

    Обсяг пасажиро-транспортного потоку, у порівнянні з попередньою добою, дещо зменшився. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

    Загалом через контрольні пункти в'їзду-виїзду прослідувало 31,8 тисячі осіб та майже 3,7 тисячі транспортних засобів:

    «Майорське» – 7780 осіб та 930 транспортних засобів;

    «Мар’їнка» – 6435 осіб та 1006 транспортних засобів;

    «Новотроїцьке» – 6207 осіб та 1169 транспортних засобів;

    «Гнутове» – 2639 осіб та 630 транспортних засобів;

    «Станиця Луганська» – 8758 осіб.

    Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 20/40; «Мар’їнка» – 0/70; «Новотроїцьке» – 25/30; «Гнутове» – 20/10.

    Попри зниження інтенсивності руху прикордонники не знизили свою пильність, тож учора в КПВВ «Майорське» прикордонники Краматорського загону спільно з працівниками ДФС зі складу Об'єднаних сил припинили спробу переміщення травматичної зброї. Так оглядова група з допомогою службового собаки, що спеціально навчений на пошук зброї, виявила у громадянина України пістолет «Форт 12 РМ». Особу та знахідку передано представникам Національної поліції для прийняття відповідного правового рішення.

    прикордонники ДФС бойовики на Донбасі Донбас КПВВ Операція Об’єднаних сил
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