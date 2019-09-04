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    Бойовики сьогодні п'ять разів порушили режим припинення вогню

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    Бойовики сьогодні п'ять разів порушили режим припинення вогню

    Окупанти гатили із заборонених мінометів

    Від початку цієї доби російсько-окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм. Крім того, з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться в повідомленні.

    За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил, а саме неподалік Водяного з напрямку Пікузів – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; поблизу Опитного з напрямку Спартака – зі стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» бойовики здійснили 3 обстріли позицій Об'єднаних сил, а саме поблизу Майорська з напрямку «Шахта 6-7» – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм.

    Крім того, з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Шумів з напрямку «Шахта 6-7» – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; близько Південного з напрямку «Шахта ім.Гагаріна» – з озброєння БМП, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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