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    Бойовики створили фейковий акаунт речника штабу АТО

    У прес-центрі штабу закликали громадськість не піддаватися на провокації противника
    Російсько-окупаційні війська створили фейковий акаунт у Facebook спікера штабу АТО Василя Лабая і поширюють неправдиву інформацію про перебіг АТО. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. «Російсько-окупаційними військами створено клон-акаунт особистої сторінки речника штабу АТО Василя Лабая у мережі Facebook. Від його імені окупанти
    • Сьогодні, 22:10
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    Окупанти створили клон-аккаунт сторінки речника штабу АТО у Facebook
    Окупанти створили клон-аккаунт сторінки речника штабу АТО у Facebook

    У прес-центрі штабу закликали громадськість не піддаватися на провокації противника

    Російсько-окупаційні війська створили фейковий акаунт у Facebook спікера штабу АТО Василя Лабая і поширюють неправдиву інформацію про перебіг АТО.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    «Російсько-окупаційними військами створено клон-акаунт особистої сторінки речника штабу АТО Василя Лабая у мережі Facebook. Від його імені окупанти поширюють інформацію, яка не відповідає дійсності, про перебіг проведення АТО. Достовірну інформацію розміщено на офіційній сторінці прес-центру штабу АТО та сайті Міністерства оборони України. Закликаємо громадськість не піддаватися на провокації противника», - йдеться у повідомленні.

    До слова, в ОБСЄ розповіли, скільки в них працює росіян на Донбасі.

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