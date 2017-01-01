Бойовики створили фейковий акаунт речника штабу АТО
- Сьогодні, 22:10
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У прес-центрі штабу закликали громадськість не піддаватися на провокації противника
Російсько-окупаційні війська створили фейковий акаунт у Facebook спікера штабу АТО Василя Лабая і поширюють неправдиву інформацію про перебіг АТО.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
«Російсько-окупаційними військами створено клон-акаунт особистої сторінки речника штабу АТО Василя Лабая у мережі Facebook. Від його імені окупанти поширюють інформацію, яка не відповідає дійсності, про перебіг проведення АТО. Достовірну інформацію розміщено на офіційній сторінці прес-центру штабу АТО та сайті Міністерства оборони України. Закликаємо громадськість не піддаватися на провокації противника», - йдеться у повідомленні.
До слова, в ОБСЄ розповіли, скільки в них працює росіян на Донбасі.