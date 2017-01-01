Бойовики створили фейковий акаунт речника штабу АТО

У прес-центрі штабу закликали громадськість не піддаватися на провокації противника

Російсько-окупаційні війська створили фейковий акаунт у Facebook спікера штабу АТО Василя Лабая і поширюють неправдиву інформацію про перебіг АТО. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. «Російсько-окупаційними військами створено клон-акаунт особистої сторінки речника штабу АТО Василя Лабая у мережі Facebook. Від його імені окупанти