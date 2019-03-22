Бойовики тричі обстріляли українських військових, є поранений



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У бік українських військових загалом було випущено 40 мін

Вночі ворог обстрілював опорний пункт підрозділу Об’єднаних сил у районі населеного пункту Золоте-1

З початку поточної доби станом на 12:00 в зоні ООС на Луганському напрямку зафіксовано три ворожих обстріли, внаслідок яких було поранено одного українського військового.

Про це на брифінгу 22 березня повідомив спікер прес-центру Міноборони, полковник Максим Праута.

«За наявною інформацією, від початку поточної доби станом на 12:00 бойовики тричі порушили режим тиші. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення», - сказав він.

За його словами, близько першої години ночі ворог обстрілював опорний пункт підрозділу Об’єднаних сил у районі населеного пункту Золоте-1 з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«О 7-й ранку з боку окупованого Калинового одночасно ворогом зі 120-х мінометів були обстріляні позиції українських військ, обладнані неподалік Новозванівки та Новоолександрівки. У бік наших військових загалом було випущено 40 мін», - розповів спікер прес-центру Міноборони.

Нагадаємо, у четвер, 21 березня, противник на Донбасі сім разів порушив режим припинення вогню, при цьому чотири рази застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, та витратив 40 мін калібрів 120 та 82 мм.

Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення.

Джерело: УНН