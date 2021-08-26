Бойовики з гранатометів обстріляли будинки у Травневому
Російські найманці знову відкрили вогонь по житлових будинках на Донеччині
У Донецькій області російські окупаційні війська обстріляли житловий сектор селища Травневе, пошкоджена будівля. Про це повідомляє пресслужба Донецької військово-цивільній обласної держадміністрації.
«Окупаційні війська РФ 25 серпня обстріляли житловий сектор населеного пункту Травневе. З боку ЗФ РФ у бік Травневого о 18.40 було здійснено 2 постріли з АГС-17», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що о 19.15 було отримано повідомлення про влучання боєприпасів у подвір’я на вулиці Центральна. Через вибух гранати від АГС-17 частково пошкоджене скло у двох вікнах будівлі. Друга граната розірвалась в повітрі над городом, порослим кущами.
Боєприпасів, що не вибухнули, не виявлено, констатували в облдержадміністрації.
Нагадаємо, що вчора бойовики гатили з гранатометів і кулеметів.
Раніше бойовики притягли до лінії відведення «Гради», «Гвоздики» і танки.
11 серпня бойовики нанесли масований артобстріл по Новомихайлівці.
Крім того, окупанти закинули під Горлівку новітні міни з РФ.
Також у серпні на Донеччині розпочато розслідування за фактом артобстрілу селища Новоселівка Друга російськими гібридними силами, у ході якого загинув цивільний та поранений військовий.