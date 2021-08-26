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    Бойовики з гранатометів обстріляли будинки у Травневому

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    У бік Травневого окупанти здійснили два постріли з АГС-17 - Бойовики з гранатометів обстріляли будинки у Травневому
    У бік Травневого окупанти здійснили два постріли з АГС-17
    Фото: Донецька ОДА

    Російські найманці знову відкрили вогонь по житлових будинках на Донеччині

    У Донецькій області російські окупаційні війська обстріляли житловий сектор селища Травневе, пошкоджена будівля. Про це повідомляє пресслужба Донецької військово-цивільній обласної держадміністрації.

    «Окупаційні війська РФ 25 серпня обстріляли житловий сектор населеного пункту Травневе. З боку ЗФ РФ у бік Травневого о 18.40 було здійснено 2 постріли з АГС-17», – йдеться у повідомленні.

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    Бойовики з гранатометів обстріляли будинки у Травневому
    Бойовики з гранатометів обстріляли будинки у Травневому
    Бойовики з гранатометів обстріляли будинки у Травневому
    Бойовики з гранатометів обстріляли будинки у Травневому

    Зазначається, що о 19.15 було отримано повідомлення про влучання боєприпасів у подвір’я на вулиці Центральна. Через вибух гранати від АГС-17 частково пошкоджене скло у двох вікнах будівлі. Друга граната розірвалась в повітрі над городом, порослим кущами.

    Боєприпасів, що не вибухнули, не виявлено, констатували в облдержадміністрації.

    Нагадаємо, що вчора бойовики гатили з гранатометів і кулеметів.

    Раніше бойовики притягли до лінії відведення «Гради», «Гвоздики» і танки.

    11 серпня бойовики нанесли масований артобстріл по Новомихайлівці.

    Крім того, окупанти закинули під Горлівку новітні міни з РФ.

    Також у серпні на Донеччині розпочато розслідування за фактом артобстрілу селища Новоселівка Друга російськими гібридними силами, у ході якого загинув цивільний та поранений військовий.

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    Теги: вибух окупанти бойовики на Донбасі граната Донеччина обстріл розслідування
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    Бойовики з гранатометів обстріляли будинки у Травневому