Бойовики з гранатометів обстріляли будинки у Травневому

У бік Травневого окупанти здійснили два постріли з АГС-17

У бік Травневого окупанти здійснили два постріли з АГС-17

Російські найманці знову відкрили вогонь по житлових будинках на Донеччині

У Донецькій області російські окупаційні війська обстріляли житловий сектор селища Травневе, пошкоджена будівля. Про це повідомляє пресслужба Донецької військово-цивільній обласної держадміністрації.

«Окупаційні війська РФ 25 серпня обстріляли житловий сектор населеного пункту Травневе. З боку ЗФ РФ у бік Травневого о 18.40 було здійснено 2 постріли з АГС-17», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що о 19.15 було отримано повідомлення про влучання боєприпасів у подвір’я на вулиці Центральна. Через вибух гранати від АГС-17 частково пошкоджене скло у двох вікнах будівлі. Друга граната розірвалась в повітрі над городом, порослим кущами.

Боєприпасів, що не вибухнули, не виявлено, констатували в облдержадміністрації.

Нагадаємо, що вчора бойовики гатили з гранатометів і кулеметів.

Раніше бойовики притягли до лінії відведення «Гради», «Гвоздики» і танки.

11 серпня бойовики нанесли масований артобстріл по Новомихайлівці.