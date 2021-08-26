На Донбасі з початку доби зберігається «тиша»

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню

З початку цієї доби, 26 серпня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано

У четвер, 26 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не було зафіксовано жодного ворожого обстрілу. Ситуація контролюється українськими військовими. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

«З початку цієї доби, 26 серпня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано», – йдеться в повідомленні.

При цьому в штабі зазначили, що піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 6 гектарів території і передали на знищення 134 вибухонебезпечних предмети.

«Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації і дотримуються режиму припинення вогню», – додали в штабі.

Нагадаємо, 25 серпня бойовики з гранатометів обстріляли будинки у Травневому.

Також вчора бойовики гатили з гранатометів і кулеметів. Раніше бойовики притягли до лінії відведення «Гради», «Гвоздики» і танки.