На Донбасі з початку доби зберігається «тиша»
З початку цієї доби, 26 серпня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано
У четвер, 26 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не було зафіксовано жодного ворожого обстрілу. Ситуація контролюється українськими військовими. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.
«З початку цієї доби, 26 серпня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано», – йдеться в повідомленні.
При цьому в штабі зазначили, що піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 6 гектарів території і передали на знищення 134 вибухонебезпечних предмети.
«Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації і дотримуються режиму припинення вогню», – додали в штабі.
Нагадаємо, 25 серпня бойовики з гранатометів обстріляли будинки у Травневому.
Також вчора бойовики гатили з гранатометів і кулеметів. Раніше бойовики притягли до лінії відведення «Гради», «Гвоздики» і танки.
Крім того, окупанти закинули під Горлівку новітні міни з РФ.
Також у серпні на Донеччині розпочато розслідування за фактом артобстрілу селища Новоселівка Друга російськими гібридними силами, у ході якого загинув цивільний та поранений військовий.