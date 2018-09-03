Бойовики тричі зірвали «шкільне перемир'я» на Донбасі
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Розсилка
Протягом дня українські позиції були обстріляні у районах населених пунктів Кримське, Шуми та Водяне
Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська три рази порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.
Зазначається, що противник вів прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, ворог не застосовував.
Протягом дня українські позиції були обстріляні у районах населених пунктів Кримське, Шуми та Водяне.
«У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника з метою змусити його припинити обстріл», - йдеться у повідомленні.
Втрат серед особового складу Об'єднаних сил під час обстрілів не допущено.
«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», - резюмували у прес-центрі.
До слова, у школах Миколаївщини щодня будуть включати гімн та проводити хвилину мовчання.