Бойовики тричі зірвали «шкільне перемир'я» на Донбасі



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Українські військовослужбовці на Донбасі

Протягом дня українські позиції були обстріляні у районах населених пунктів Кримське, Шуми та Водяне

Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська три рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що противник вів прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, ворог не застосовував.

Протягом дня українські позиції були обстріляні у районах населених пунктів Кримське, Шуми та Водяне.

«У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника з метою змусити його припинити обстріл», - йдеться у повідомленні.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил під час обстрілів не допущено.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», - резюмували у прес-центрі.

До слова, у школах Миколаївщини щодня будуть включати гімн та проводити хвилину мовчання.