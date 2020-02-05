Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Оріхового зі 120-мм міномета (мапа боїв)



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Фото: Укрінформ

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає

Російські окупаційні війська станом на 18.00 середи, 5 лютого, 7 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військових немає. Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

«Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї» - зазначається у повідомленні.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив п’ять обстрілів по наших позиціях: двічі поряд із Новотроїцьким – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; неподалік Широкиного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; поблизу Мар’їнки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; в районі населеного пункту Піски – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Два ворожих обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»: поряд з Оріховим – зі 120 мм міномета противник випустив 4 міни; неподалік Щастя – з протитанкового ракетного комплексу.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

У вівторок, 4 лютого, бойовики на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню.

Як повідомлялось, у вівторок, 4 лютого, бойовики на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.