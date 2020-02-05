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    Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Оріхового зі 120-мм міномета (мапа боїв)

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    Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Оріхового зі 120-мм міномета (мапа боїв)
    Фото: Укрінформ

    Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає

    Російські окупаційні війська станом на 18.00 середи, 5 лютого, 7 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військових немає. Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

    «Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї» - зазначається у повідомленні.

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    Мапа боїв: mediarnbo.org
    Мапа боїв: mediarnbo.org

    Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив п’ять обстрілів по наших позиціях: двічі поряд із Новотроїцьким – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; неподалік Широкиного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; поблизу Мар’їнки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; в районі населеного пункту Піски – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    Два ворожих обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»: поряд з Оріховим – зі 120 мм міномета противник випустив 4 міни; неподалік Щастя – з протитанкового ракетного комплексу.

    Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

    У вівторок, 4 лютого, бойовики на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню.

    Як повідомлялось, у вівторок, 4 лютого, бойовики на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    окупанти бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ війна Операція Об’єднаних сил
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