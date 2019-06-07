Бойовики з артилерії обстріляли українських військових: двоє загиблих і восьмеро поранених
На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь
7 червня ситуація у районі проведення ООС загострилась – бойовики, порушивши Мінські домовленості, атакували українські підрозділи у районі Новолуганського із застосуванням артилерії.
Двоє військовослужбовців загинули, ще восьмеро – отримали поранення.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
«В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» противник, зухвало порушивши умови Мінських домовленостей, атакував підрозділи ООС у районі населеного пункту Новолуганське із застосуванням артилерії. Внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє військовослужбовців Об'єднаних сил. Вісім – зазнали поранень різного ступеня важкості», -- йдеться у повідомленні.
«На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, знищивши вогневі точки противника. Втрати ворога уточнюються», – йдеться у звіті.