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    Бойовики з артилерії обстріляли українських військових: двоє загиблих і восьмеро поранених

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    Бойовики з артилерії обстріляли українських військових: двоє загиблих і восьмеро поранених

    На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь

    7 червня ситуація у районі проведення ООС загострилась – бойовики, порушивши Мінські домовленості, атакували українські підрозділи у районі Новолуганського із застосуванням артилерії.

    Двоє військовослужбовців загинули, ще восьмеро – отримали поранення.

    Про це повідомляє прес-центр ООС.

    «В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» противник, зухвало порушивши умови Мінських домовленостей, атакував підрозділи ООС у районі населеного пункту Новолуганське із застосуванням артилерії. Внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє військовослужбовців Об'єднаних сил. Вісім – зазнали поранень різного ступеня важкості», -- йдеться у повідомленні. 

    «На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, знищивши вогневі точки противника. Втрати ворога уточнюються», – йдеться у звіті. 

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