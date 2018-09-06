  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Бойовики з гранатометів та кулеметів обстріляли позиції Об’єднаних сил

    • Розсилка
    Український військовий - Бойовики з гранатометів та кулеметів обстріляли позиції Об’єднаних сил
    Український військовий

    Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не допущено

    Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню.

    При цьому озброєння, заборонене Мінськими угодами, не застосовувалося.

    Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єданих сил.

    Вдень противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове, Лебединське та Водяне.

    Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не допущено.

    «Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил», - резюмується у повідомленні.

    Нагадаємо, на Донбасі російсько-окупаційні війська обстріляли з великокаліберних кулеметів житловий сектор міста Красногорівка. Від влучень у будинок розпочалась пожежа. Вогонь охопив і сусідні споруди. В результаті одне помешкання згоріло повністю, ще одне зазнало серйозних пошкоджень.

    Читайте також
    бойовики на Донбасі обстріл Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ