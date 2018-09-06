Бойовики з гранатометів та кулеметів обстріляли позиції Об’єднаних сил



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Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не допущено

Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню.

При цьому озброєння, заборонене Мінськими угодами, не застосовувалося.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єданих сил.

Вдень противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове, Лебединське та Водяне.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не допущено.

«Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил», - резюмується у повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі російсько-окупаційні війська обстріляли з великокаліберних кулеметів житловий сектор міста Красногорівка. Від влучень у будинок розпочалась пожежа. Вогонь охопив і сусідні споруди. В результаті одне помешкання згоріло повністю, ще одне зазнало серйозних пошкоджень.