Бойовики з початку доби 10 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил
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Розсилка
На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає
Від початку доби ворог 10 разів порушив режим припинення вогню, з них шість разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 та 82 мм мінометів.
Збройні формування Російської Федерації також вели вогонь по позиціях українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляється 24 квітня на сторінці Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook.
Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник чотири рази обстріляв позиції українських підрозділів:
- з мінометів калібру 120 мм – біля населеного пункту Миколаївка;
- з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – біля міста Авдіївка;
- двічі з великокаліберних кулеметів – поблизу населених пунктів Новогнатівка та Водяне.
Також у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- тричі з мінометів калібру 120 мм – біля населених пунктів Троїцьке та Новозванівка;
- двічі з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї – в районі населених пунктів Попасна і Шуми;
- з автоматичних станкових гранатометів, – поблизу населеного пункту Луганське.
«Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь», - повідомили в штабі ООС.