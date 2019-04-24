Бойовики з початку доби 10 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил



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На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає

Від початку доби ворог 10 разів порушив режим припинення вогню, з них шість разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 та 82 мм мінометів.

Збройні формування Російської Федерації також вели вогонь по позиціях українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляється 24 квітня на сторінці Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник чотири рази обстріляв позиції українських підрозділів:

з мінометів калібру 120 мм – біля населеного пункту Миколаївка;

з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – біля міста Авдіївка;

двічі з великокаліберних кулеметів – поблизу населених пунктів Новогнатівка та Водяне.

Також у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

тричі з мінометів калібру 120 мм – біля населених пунктів Троїцьке та Новозванівка;

двічі з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї – в районі населених пунктів Попасна і Шуми;

з автоматичних станкових гранатометів, – поблизу населеного пункту Луганське.

«Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь», - повідомили в штабі ООС.