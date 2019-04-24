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    Бойовики з початку доби 10 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил

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    <p>На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь</p> - Бойовики з початку доби 10 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил

    На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь

    Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає

    Від початку доби ворог 10 разів порушив режим припинення вогню, з них шість разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 та 82 мм мінометів.

    Збройні формування Російської Федерації також вели вогонь по позиціях українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляється 24 квітня на сторінці Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook.

    Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник чотири рази обстріляв позиції українських підрозділів:

    • з мінометів калібру 120 мм – біля населеного пункту Миколаївка;
    • з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – біля міста Авдіївка;
    • двічі з великокаліберних кулеметів – поблизу населених пунктів Новогнатівка та Водяне.

    Також у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

    • тричі з мінометів калібру 120 мм – біля населених пунктів Троїцьке та Новозванівка;
    • двічі з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї – в районі населених пунктів Попасна і Шуми;
    • з автоматичних станкових гранатометів, – поблизу населеного пункту Луганське.

    «Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь», - повідомили в штабі ООС.

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