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    Бойовики за добу 14 разів зривали «тишу», поранений український боєць

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    На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь - Бойовики за добу 14 разів зривали «тишу», поранений український боєць

    На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь

    Фото: pressjfo.news

    Стан пораненого – задовільний

    Протягом минулої доби, 20 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, з яких 12 обстрілів та два прольоти безпілотника. Про це повідомляє у ранковому зведенні штаб операції Об’єднаних сил.

    Так, у районі Водяного, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру. Поблизу Мар’їнки російські окупанти обстрілювали позиції ЗСУ зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

    Біля Авдіївки збройні формування Російської Федерації 4 рази вели вогонь з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї. Неподалік населеного пункту Зайцеве ворог двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

    У напрямку Старогнатівки окупанти обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів. Біля Гранітного противник застосовував озброєння БМП-1. У районі селища Піски російські окупанти здійснювали обстріл з автоматичних станкових і підствольних гранатометів.

    Неподалік Причепилівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

    На межі Донецької та Луганської областей був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. А біля населеного пункту Піски противник використовував безпілотний літальний апарат типу квадрокоптер.

    Внаслідок ворожих обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення. Стан пораненого – задовільний.

    На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

    Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

    Станом на 7 годину ранку, 21 липня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Зокрема, у напрямку Авдіївки ворог вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

    Нагадаємо, Росія перекинула в окупований Крим понад 20 тисяч військових.

    Теги: бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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    Бойовики за добу 14 разів зривали «тишу», поранений український боєць