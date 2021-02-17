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    Бойовики за добу чотири рази зірвали «тишу»: працювали міномети та снайпер

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    <p>На прицільні обстріли зі сторони противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь</p> - Бойовики за добу чотири рази зірвали «тишу»: працювали міномети та снайпер

    На прицільні обстріли зі сторони противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь

    Бойових втрат серед наших воїнів немає

    Протягом минулої доби, 16 лютого, на донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру неподалік Красногорівки.

    Зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів противник відкривав вогонь неподалік Водяного, що на Приазов’ї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі снайперської зброї.

    На прицільні обстріли зі сторони противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає.

    Від початку поточної доби, 17 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    Теги: бойовики на Донбасі обстріл військові снайпер Операція Об’єднаних сил
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