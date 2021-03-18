Бойовики за добу дев'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил

На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

Протягом минулої доби, 17 березня, збройні формування Російської Федерації дев’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населених пунктів Піски та Гнутове, окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», у передмісті Луганського загарбники обстрілювали наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових гранатометів, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу селища Світлодарське окупанти вели вогонь у напрямку наших позицій з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів, а неподалік населеного пункту Новотошківське – з підствольних гранатометів.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає. На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.

«Про всі порушення з боку окупантів Українську сторону СЦКК поінформували СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм. Наголошуємо, Збройні сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань», – заявили у штабі.

Станом на 7 годину ранку 18 березня обстрілів не зафіксовано.

«Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню», – резюмується у звіті.