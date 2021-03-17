Бойовики суттєво збільшили кількість обстрілів на Донбасі: поранено військового

На обстріли противника українські захисники відповідали вогнем у відповідь

Чимало обстрілів позицій Збройних сил України носить прицільний характер

Збройні формування Російської Федерації і надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил. Так, протягом минулої доби, 16 березня, на Донбасі було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», окупанти відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних та станкових протитанкових гранатометів поблизу Водяного, що на Приазов’ї.

«Внаслідок обстрілу бойове травмування отримав військовослужбовець Збройних сил України. Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця – задовільний», – заявили у штабі.

З ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї противник здійснив обстріл неподалік населених пунктів Талаківка та Гнутове, а біля Павлополя – з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

У передмісті Авдївки та Лебединського ворог обстрілював позиції українських захисників зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ», поблизу населеного пункту Південне збройні формування РФ обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

На обстріли противника українські захисники відповідали вогнем у відповідь.

«За минулу добу окупанти російсько-окупаційних військ суттєво збільшили кількість обстрілів. Наголошуємо, що чимало обстрілів позицій Збройних сил України носить прицільний характер», – додали у штабі.

Від початку поточної доби, 17 березня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

«Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню», – резюмується у звіті.

Нагадаємо, прокуратура задокументувала використання на Донбасі заборонених російських мін.