Ситуація на Донбасі погіршується: окупанти стріляють з мінометів, кулеметів та гранатометів

Жоден захисник України не постраждав у ході бойових дій

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь

Від початку доби на сході України було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба штабу Об'єднаних сил.

«З початку цієї доби, 16 березня, було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Усі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», - йдеться у вечірньому зведенні.

Як повідомляється, окупанти відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних та станкових протитанкових гранатометів поблизу Водяного, що на Приазов’ї.

З ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї противник здійснив обстріл неподалік населених пунктів Талаківка та Гнутове, а біля Павлополя – з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

У передмісті Авдіївки та Лебединського ворог обстрілював позиції українських захисників зі стрілецької зброї.

«На дії російсько-окупаційних військ захисники Збройних сил України відкривали вогонь у відповідь», - повідомили в пресслужбі ООС.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на зазначені порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.

Також повідомляється, що у районі проведення ООС сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 5 га території та передали на знищення 154 вибухонебезпечні предмети.

Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

За минулу добу, 15 березня, в районі проведення Операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.