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    Події в Україні

    Сьогодні шості роковини обстрілів російськими терористами Маріуполя

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    <p>У той же день східний район Маріуполя двічі зазнав обстрілу &mdash; о 13 і о 17 годині</p> - Сьогодні шості роковини обстрілів російськими терористами Маріуполя

    У той же день східний район Маріуполя двічі зазнав обстрілу — о 13 і о 17 годині

    Фото: mrpl.city

    В Україні 24 січня – День пам’яті загиблих під час обстрілу терористами мікрорайону «Східний» у Маріуполі

    Цього дня у 2015 році терористи завдали удару з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» та «Ураган» по Орджонікідзевському району м. Маріуполя (мікрорайон «Східний») та прилеглому до нього селища Виноградне Волноваського району. Внаслідок цього злочину загинуло 30 осіб, з них 2 дітей, 108 – було поранено, пошкоджено 30 житлових будинків, 7 закладів освіти, об’єкти інфраструктури та лінію електропередач. Частково зупинив роботу металургійний комбінат «Азовсталь».

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    Сьогодні шості роковини обстрілів російськими терористами Маріуполя
    Сьогодні шості роковини обстрілів російськими терористами Маріуполя
    Сьогодні шості роковини обстрілів російськими терористами Маріуполя
    Сьогодні шості роковини обстрілів російськими терористами Маріуполя
    Сьогодні шості роковини обстрілів російськими терористами Маріуполя
    Сьогодні шості роковини обстрілів російськими терористами Маріуполя
    Сьогодні шості роковини обстрілів російськими терористами Маріуполя
    Сьогодні шості роковини обстрілів російськими терористами Маріуполя
    Сьогодні шості роковини обстрілів російськими терористами Маріуполя
    Сьогодні шості роковини обстрілів російськими терористами Маріуполя
    Сьогодні шості роковини обстрілів російськими терористами Маріуполя
    Сьогодні шості роковини обстрілів російськими терористами Маріуполя
    Сьогодні шості роковини обстрілів російськими терористами Маріуполя
    Сьогодні шості роковини обстрілів російськими терористами Маріуполя
    Сьогодні шості роковини обстрілів російськими терористами Маріуполя

    Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ встановила, що обстріл мікрорайону «Східний» був здійснений саме терористами так званої «ДНР». Служба безпеки України навела докази, що обстріл житлових кварталів Маріуполя здійснювався з російської артилерії та за наказом офіцерів російської армії.

    Увечері 24 січня Україна попросила терміново зібрати Радбез ООН для прийняття рішень та заяви щодо ситуації на Донбасі. Проте російська сторона заблокувала цю заяву.

    У зв’язку з трагедією у Маріуполі, Указом Президента в Україні 25 січня 2015 року було оголошено днем жалоби. У червні 2015 року в Маріуполі встановили пам’ятник жертвам обстрілу мікрорайону «Східний».

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    Джерело: Укрінформ

    Теги: Маріуполь теракт бойовики на Донбасі тероризм обстріл Радбез ООН
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