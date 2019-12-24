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    Бойовики за добу сім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил

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    23 грудня внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було - Бойовики за добу сім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил
    23 грудня внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було

    Окупанти стріляли з гранатометів, кулеметів та іншої стрілецької зброї

    У понеділок, 23 грудня, бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню.

    Противник обстріляв позиції українських підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил:

    • поруч з Лебединським – з гранатометів різних систем;
    • неподалік населеного пункту Старогнатівка – зі станкового протитанкового гранатомету;
    • біля Василівки – зі стрілецької зброї;
    • двічі в районі населеного пункту Широкине – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • поруч з Новотроїцьким – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Один обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

    • неподалік Південного - з великокаліберних кулеметів;

    Вчора, 23 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

    З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник відкривав вогонь по захисникам населеного пункту Березове.

    Втрат з українського боку немає.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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