Бойовики за добу сім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил
Окупанти стріляли з гранатометів, кулеметів та іншої стрілецької зброї
У понеділок, 23 грудня, бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню.
Противник обстріляв позиції українських підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- поруч з Лебединським – з гранатометів різних систем;
- неподалік населеного пункту Старогнатівка – зі станкового протитанкового гранатомету;
- біля Василівки – зі стрілецької зброї;
- двічі в районі населеного пункту Широкине – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поруч з Новотроїцьким – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Один обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:
- неподалік Південного - з великокаліберних кулеметів;
Вчора, 23 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.
З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник відкривав вогонь по захисникам населеного пункту Березове.
Втрат з українського боку немає.