Бойовики за добу сім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил



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23 грудня внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було

Окупанти стріляли з гранатометів, кулеметів та іншої стрілецької зброї

У понеділок, 23 грудня, бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв позиції українських підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил:

поруч з Лебединським – з гранатометів різних систем;

неподалік населеного пункту Старогнатівка – зі станкового протитанкового гранатомету;

біля Василівки – зі стрілецької зброї;

двічі в районі населеного пункту Широкине – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поруч з Новотроїцьким – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Один обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

неподалік Південного - з великокаліберних кулеметів;

Вчора, 23 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник відкривав вогонь по захисникам населеного пункту Березове.

Втрат з українського боку немає.