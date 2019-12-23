Окупанти на Донбасі стріляють із гранатометів
У штабі стверджують, що поранених серед українських бійців немає
Станом на 18.00 понеділка, 23 грудня, російські окупаційні війська тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі.
Про це повідомляє пресцентр штабу ОС у Facebook.
«Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 3 рази. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів», - зазначається у повідомленні.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил: поруч з Лебединським – з гранатометів різних систем; неподалік Старогнатівки – зі станкового протитанкового гранатомета.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.