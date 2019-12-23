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    Новини

    Окупанти на Донбасі стріляють із гранатометів

    • Розсилка
    Окупанти на Донбасі стріляють із гранатометів

    У штабі стверджують, що поранених серед українських бійців немає

    Станом на 18.00 понеділка, 23 грудня, російські окупаційні війська тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

    Про це повідомляє пресцентр штабу ОС у Facebook.

    «Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 3 рази. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів», - зазначається у повідомленні.

    Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил: поруч з Лебединським – з гранатометів різних систем; неподалік Старогнатівки – зі станкового протитанкового гранатомета.

    Один обстріл з великокаліберного кулемета зафіксовано поблизу населеного пункту Південне, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ.

    Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

    окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ зброя обстріл Операція Об’єднаних сил
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