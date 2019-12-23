Окупанти на Донбасі стріляють із гранатометів



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У штабі стверджують, що поранених серед українських бійців немає

Станом на 18.00 понеділка, 23 грудня, російські окупаційні війська тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу ОС у Facebook.

«Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 3 рази. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів», - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил: поруч з Лебединським – з гранатометів різних систем; неподалік Старогнатівки – зі станкового протитанкового гранатомета.