Бойовики за добу вісім разів порушили «тишу»: загинув український боєць

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами, запевнили у штабі

Неподалік Авдіївки було зафіксовано проліт безпілотника противника, який скинув два постріли ВОГ-17 неподалік позицій Об'єднаних сил

Протягом минулої доби, 2 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому звіті пресцентру штабу Об’єднаних сил.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу Південного, збройні формування РФ відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Шуми російсько-окупаційні війська вели в бік українських позицій прицільний снайперський вогонь. Внаслідок пострілу снайпера отримав важке поранення військовослужбовець Збройних сил України.

«Захиснику було надано медичну допомогу, але, на жаль, врятувати його не вдалося. Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі й глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна», – зазначається у повідомленні.

Біля Кримського окупанти відкривали вогонь з підствольного гранатомета, а поблизу населеного пункту Зайцеве – з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік Павлополя, окупанти вели прицільний вогонь з автоматичного станкового та станкового протитанкового гранатометів, а неподалік Водяного, що на Приазов’ї – захисники помітили роботу ворожого снайпера.

Також неподалік Авдіївки було зафіксовано проліт безпілотника противника з перетином лінії розмежування, який скинув два постріли ВОГ-17 неподалік позицій Об'єднаних сил. Вмілими діями наших воїнів, безпілотник ворога було подавлено засобами радіоелектронної боротьби.

Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 3 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

«Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами», – резюмується у звіті.

Нагадаємо, напередодні у Покровську провели в останню путь загиблого на Донбасі бійця «Айдару».