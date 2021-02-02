  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Снайпер бойовиків убив українського військового на Донеччині

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У січні снайпери бойовиків вбили трьох українських воїнів - Снайпер бойовиків убив українського військового на Донеччині
    У січні снайпери бойовиків вбили трьох українських воїнів
    Фото з відкритих джерел

    Медикам не вдалося врятувати тяжкопораненого бійця

    Сьогодні снайпером російських бойовиків був важко поранений військовослужбовець Збройних сил. Про це повідомила пресслужба української делегації у ТКГ.

    Не зважаючи на надану допомогу, військовий помер у лікарніі.

    У делегації повідомляють, що українською стороною СЦКК направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ.

    «Наша делегація висловлює щирі співчуття рідним та близьким військового, що загинув за Україну», – йдеться у повідомленні.

    Як повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання Північ, боєць загинув в районі населеного пункту Шуми Донецької області.

    Загиблий під Шумами – це перша бойова втрата Збройних сил у лютому 2021 року. Троє українських воїнів загинули внаслідок бойових дій у січні 2021 року. Олег Андрієнко із Запоріжжя та Олександр Отрєп’єв із Миколаївщини полягли на Донецькому напрямку. Роман Дзюбенко – на рідній Луганщині. Усі троє стали жертвами російських снайперів.

    Також протягом першого місяці року десятеро військових отримали бойові поранення.

    Відповідно до зведень пресцентру Об'єднаних сил, за місяць зафіксовано 166 ворожих обстрілів.

    Для порівняння: в грудні 2020-го загиблих з нашого боку не було, поранених – так само 10, задокументованих обстрілів – 172.


    Теги: ОБСЄ війна вбивство Донеччина військові снайпер Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies