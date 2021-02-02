Снайпер бойовиків убив українського військового на Донеччині

Медикам не вдалося врятувати тяжкопораненого бійця

Сьогодні снайпером російських бойовиків був важко поранений військовослужбовець Збройних сил. Про це повідомила пресслужба української делегації у ТКГ.

Не зважаючи на надану допомогу, військовий помер у лікарніі.

У делегації повідомляють, що українською стороною СЦКК направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ.

«Наша делегація висловлює щирі співчуття рідним та близьким військового, що загинув за Україну», – йдеться у повідомленні.

Як повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання Північ, боєць загинув в районі населеного пункту Шуми Донецької області.

Загиблий під Шумами – це перша бойова втрата Збройних сил у лютому 2021 року. Троє українських воїнів загинули внаслідок бойових дій у січні 2021 року. Олег Андрієнко із Запоріжжя та Олександр Отрєп’єв із Миколаївщини полягли на Донецькому напрямку. Роман Дзюбенко – на рідній Луганщині. Усі троє стали жертвами російських снайперів.

Також протягом першого місяці року десятеро військових отримали бойові поранення.

Відповідно до зведень пресцентру Об'єднаних сил, за місяць зафіксовано 166 ворожих обстрілів.

Для порівняння: в грудні 2020-го загиблих з нашого боку не було, поранених – так само 10, задокументованих обстрілів – 172.



