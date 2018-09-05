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    Бойовики збільшили кількість обстрілів на Донбасі, двох військових поранено

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    Окупанти на Донбасі - Бойовики збільшили кількість обстрілів на Донбасі, двох військових поранено
    Окупанти на Донбасі

    Українські військові здійснювали «вогневий вплив» на противника

    Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська суттєво збільшили кількість обстрілів і 11 разів порушили режим припинення вогню.

    Про це йдеться у звіті прес-центру операції Об’єднаних сил.

    Зазначається, що противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, ворог не застосовував.

    Протягом дня українські позиції були обстріляні у районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Золоте, Чермалик, Водяне, Гнутове та Лебединське.

    «У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника з метою змусити його припинити обстріл», - йдеться у повідомленні.

    Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

    «Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», - запевнили у прес-центрі.

    Нагадаємо, Національна поліція зафіксувала кілька десятків фактів порушення Російською Федерацією законів та звичаїв війни, що виразилися у постачанні членам незаконних збройних формувань на Донбасі зброї, захопленої в тимчасово окупованому Криму.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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