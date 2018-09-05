Бойовики збільшили кількість обстрілів на Донбасі, двох військових поранено



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Окупанти на Донбасі

Українські військові здійснювали «вогневий вплив» на противника

Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська суттєво збільшили кількість обстрілів і 11 разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у звіті прес-центру операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, ворог не застосовував.

Протягом дня українські позиції були обстріляні у районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Золоте, Чермалик, Водяне, Гнутове та Лебединське.

«У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника з метою змусити його припинити обстріл», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», - запевнили у прес-центрі.

Нагадаємо, Національна поліція зафіксувала кілька десятків фактів порушення Російською Федерацією законів та звичаїв війни, що виразилися у постачанні членам незаконних збройних формувань на Донбасі зброї, захопленої в тимчасово окупованому Криму.