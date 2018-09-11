Брат Арбузова вивів з-під арешту нерухомість та землю (Документ) документ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колишній Голова Національного банку України Сергій Арбузов

Майно Баголи знаходилося під арештом більше двох років

Печерський районний суд Києва скасував арешт, накладений на нерухомість та землю екс-заступника голови правління ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» і брата колишнього Голови Національного банку України Арбузова Вадима Баголи.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 30 серпня.

У матеріалах справи зазначено, що 15 лютого 2016 року Печерський райсуд Києва арештував майно Баголи у рамках кримінального провадження стосовно колишнього очільника НБУ Сергія Арбузова, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»). Тоді прокурор Генпрокуратури довів суду, посилаючись на ст. 170 КПК України, що нерухоме майно брата Арбузова слід арештувати з метою забезпечення кримінального провадження та можливої конфіскації майна.

Разом з тим, під час судового засідання 30 серпня 2018 року адвокат Баголи Євген Пеліхос у клопотанні вказав, що нерухоме майно, на яке ухвалою накладено арешт, отримано Вадимом Баголою не від Сергія Арбузова, а придбано від третіх осіб за власні кошти на законних підставах. Для цього від брата Арбузова надали суду дані з державного реєстру фізичних осіб-платників податків за 1998-2018 роки. Згідно з ними, загальна сума доходів Баголи за цей період становила 35,6 млн грн, а вартість набутого майна – 5 млн грн.

Крім цього, адвокат Пеліхос наголосив, що після спливу майже чотирьох років досудового розслідування за підозрою колишньому Голові Нацбанку правоохоронці так і не направили до суду обвинувального акту.

Водночас пристуній на суді прокурор заперечив проти задоволення клопотання і вказав на те, що арешт накладався обґрунтовано та потреба в подальшому його застосуванні не відпала.

На думку слідчої судді Віталія Писанця, який зіслався на Коституцію та норми Цивільного кодексу, «держава не має переступати, і умови, за яких держава може втручатися у автономію особи і суспільства. Однак, найдосконаліша система законодавства залишиться без жодного впливу на суспільне життя, якщо судова система не забезпечує дієвість цього законодавства. Якщо судова система в цілому не виявляє такої здатності, то виконання завдань судочинства в кожному окремому випадку стає проблематичним».

Таким чином, з понад дворічного арешту брат Арбузова Вадим Багола вивів: дві земельні ділянки площами 0,1199 га і 0,1365 га, житловий будинок площею 313,3 кв. м (все - у селі Дмитрівка Київської області); квартиру площею 45,10 кв. м у Києві; підвальне приміщення загальною площею 124,8 кв. м, нежитлове вбудоване приміщення площею 396,4 кв. м і вбудоване приміщення площею 91,4 кв. м – у Донецьку.

(для перегляду списку натисніть на зображення)

Нагадаємо, що Головне слідче управління Генеральної прокуратури України з травня 2014 року розслідує кримінальну справу щодо колишнього Голови Національного банку України Сергія Арбузова. Він підозрюється, що використовуючи своє службове становище у власних інтересах, в порушення вимог ст. 19 Закону України "Про Національний банк України", розтратив кошти Національного банку України, через незаконне створення ТОВ «Банківське телебачення», афілійованим власником якого був сам Арбузов та фінансування упродовж 2011-2013 р.р. господарської діяльності цього підприємства з метою отримання прибутку від його діяльності та привласнення коштів на загальну суму 220 млн. грн.

19 травня 2014 року Арбузову було повідомлено підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

З червня 2014 року Сергій Арбузов перебуває у міжнародному розшуку Інтерполу.