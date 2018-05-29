Brexit викликав протиріччя між Банком Англії і міністерством фінансів Великої Британії

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Британські банкіри бояться, що втратять вплив на формування норм ЄС щодо фінансової сфери

Зростаючий ризик щодо неможливості досягнути вигідної угоди щодо виходу Великої Британії із ЄС спричинив значні протиріччя між Банком Англії і британським міністерством фінансів.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Так представники Банку Англії побоюються, що Брюссель відхилить пропозиції міністра фінансів Філіпа Хаммонда щодо підтримання близьких зв’язків у фінансовій сфері після виходу із ЄС. Як наслідок, Банк Англії вимагає готувати «план Б».

Особливо представники фінансового сектору Великої Британії побоюються того, що вони будуть змушені приймати в розрахунок правила ЄС у обмін за доступ до ринку у сфері фінансів. Про це в тому числі говорив керівник Банку Англії Марк Карні в промові минулого тижня. Британські банки, за його словами, не готові просто підкорятися регулюванням ЄС без можливості впливу на процес прийняття їх рішень.

Банкіри побоюються, що міністерство фінансів Великої Британії піде на значні постуки за рахунок інтересів сектору. Паралельно із цим Філіп Хаммонд веде кампанію із метою переконання представників міжнародних банків залишитися у Великій Британії, обіцяючи їм всі необхідні умови для доступу до ринку ЄС.

Зі свого боку Брюссель відмовляється прийняти пропозицію Лондона взаємно визнавати всі нормативні акти у питаннях регулювання діяльності у фінансовій сфері.

Нагадаємо, глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон вважає введення США додаткових санкцій відносно Росії дієвим заходом і розглядає можливість аналогічного кроку з боку Лондона.