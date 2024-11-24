Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 24 листопада

Синоптики прогнозують місцями мокрий сніг

Погода в Україні у неділю, 24 листопада, буде хмарною з проясненями. Синоптики прогнозують місцями мокрий сніг. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Згідно з прогнозом, у східних областях та на Закарпатті очікується невеликий мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. На решті території без опадів.

У західних, північних, східних, місцями центральних областях на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів вдень показуватимуть від +2 до -3°C, а у південній частині країни очікується від +1 до +6°C. Вночі температура в Україні буде від -2 до -7°C.

Прогноз погоди на 24 листопада фото: Укргідрометцентр

На Київщині передбачається хмарна погода, без опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. І рівень небезпечності, жовтий. Температура по області вночі -2 до -7°C, вдень +2 до -3°C.

У Києві вночі +2 до -4°C, вдень близько 0°C.