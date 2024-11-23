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Україна втратила понад 40% контрольованої території на Курщині – Reuters

Ірина Бура
glavcom.ua
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Україна втратила понад 40% контрольованої території на Курщині – Reuters
фото ілюстративне з відкритих джерел

Противник посилює свої контратаки

Україна втратила понад 40% території в Курській області, яку контролювала під час раптової операції, розпочатої у серпні. Про це повідомляє Reuters.

Це сталося на тлі хвиль контратак, які організували війська РФ.

«У найкращому разі ми контролювали близько 1376 квадратних кілометрів. Зараз ця територія менша. Противник посилює свої контратаки», – повідомило виданню джерело в українському Генштабі.

Також повідомляється, що станом на зараз ЗСУ утримують близько 800 квадратних кілометрів російської території. І, як уточнило джерело, цю частину Курської області українські військові будуть утримувати доти, доки це буде виправдано з військової точки зору.

Зазначається, що за допомогою операції ЗСУ у Курській області Київ прагнув зупинити війська РФ на сході та північному сході України. Зокрема, змусити Росію відвести військових, які поступово просувалися на сході, і щоб у тому числі Київ мав додаткові важелі впливу на будь-яких майбутніх мирних переговорах.

Нагадаємо, Володимир Зеленський переконаний, що Володимир Путін поставив за мету витіснити українські війська з Курської області до 20 січня 2025 року – дати інавгурації президента США.

Внаслідок удару Storm Shadow по Курській області 20 листопада ліквідовано 500 північнокорейських солдатів, генерала Валерія Солодчука, 18 російських офіцерів і поранено 33 солдатів.

Також наразі командування Збройних Сил України не планує виводити війська з тих територій Курської області РФ, які вони контролюють.

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Теги: ЗСУ війна путін військові Володимир Зеленський росіяни Курщина

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