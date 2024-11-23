Зміцнення атомної енергетики і добудова АЕС – стратегічний крок для України – нардеп

Україні потрібен розвиток атомної енергетики, зокрема і збільшення її потужності

Стратегічним рішенням для України є пріоритет атомної енергетики, зокрема, добудова блоків на АЕС. Про це заявив народний депутат України, міністр з питань ЖКГ України 2007-2010-го років Олексій Кучеренко.

Коментуючи довгострокові перспективи атомної енергетики, Кучеренко зазначив, що її розвиток, зокрема і збільшення її потужності, є важливим для енергетичної безпеки країни.

«Атомна енергетика, я вважаю для нас вона кардинальна, вона стратегічна», – наголосив депутат.

Нещодавно віцепрезидент Energy Club Іван Григорук розповів про плани співпраці України та США у завершенні будівництва третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. За його словами, проєкт передбачає перенесення двох ядерних реакторів з Болгарії.