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Зміцнення атомної енергетики і добудова АЕС – стратегічний крок для України – нардеп

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Зміцнення атомної енергетики і добудова АЕС – стратегічний крок для України – нардеп
Стратегічним рішенням для України є пріоритет атомної енергетики
фото з відкритих джерел

Україні потрібен розвиток атомної енергетики, зокрема і збільшення її потужності

Стратегічним рішенням для України є пріоритет атомної енергетики, зокрема, добудова блоків на АЕС. Про це заявив народний депутат України, міністр з питань ЖКГ України 2007-2010-го років Олексій Кучеренко.

Коментуючи довгострокові перспективи атомної енергетики, Кучеренко зазначив, що її розвиток, зокрема і збільшення її потужності, є важливим для енергетичної безпеки країни.

«Атомна енергетика, я вважаю для нас вона кардинальна, вона стратегічна», – наголосив депутат.

Нещодавно віцепрезидент Energy Club Іван Григорук розповів про плани співпраці України та США у завершенні будівництва третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. За його словами, проєкт передбачає перенесення двох ядерних реакторів з Болгарії.

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Теги: енергетика міністр депутат Олексій Кучеренко атомна енергетика

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