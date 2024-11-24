Втрати ворога станом на 24 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1020 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 24 листопада 2024 року.
Втрати Росії у війні на 24 листопада 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 24 листопада втратила:
- особового складу ‒ близько 730740 (+1020) осіб,
- танків ‒ 9423 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19209 (+17) од,
- артилерійських систем – 20765 (+5) од,
- РСЗВ – 1254 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1004 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19366 (+1),
- крилаті ракети ‒ 2764 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29864 (+14) од,
- спеціальна техніка ‒ 3679 (+1).
Активність флоту окупантів станом на 24 листопада:
- У Чорному морі шість ворожих кораблів, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до шести ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі кораблі відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – чотири судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – п'ять суден, з них три рухалось з протоки Босфор.
Нині триває 1005-й день повномасштабної війни в Україні.
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