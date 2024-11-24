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Втрати ворога станом на 24 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 24 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 1005-й день повномасштабної війни в Україні
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1020 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 24 листопада 2024 року.

Втрати Росії у війні на 24 листопада 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 24 листопада втратила:

  • особового складу ‒ близько 730740 (+1020) осіб,
  • танків ‒ 9423 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19209 (+17) од,
  • артилерійських систем – 20765 (+5) од,
  • РСЗВ – 1254 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1004 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня  – 19366 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 2764 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29864 (+14) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3679 (+1).
Втрати ворога у війні станом на 24 листопада 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 24 листопада 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 24 листопада:

  • У Чорному морі шість ворожих кораблів, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до шести ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі кораблі відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – чотири судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – п'ять суден, з них три рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 24 листопада
Активність флоту окупантів станом на 24 листопада
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 1005-й день повномасштабної війни в Україні. 

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Теги: Генштаб втрати росія росіяни окупанти військова техніка озброєння Україна ЗСУ Чорне море Азовське море ракета

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