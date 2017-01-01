Британія призупиняє скандальну програму допомоги сирійським повстанцям

Співробітник Adam Smith International підозрюється в розкраданні виділених коштів

Велика Британія призупиняє програму допомоги сирійським повстанцям на фоні новин про те, що гроші в рамках цієї програми отримують радикальні угруповання. Про це повідомляє британське видання The Times. Мова йде про програму, яку реалізувала компанія Adam Smith International, ціллю якої є створення поліції в тих частинах Сирії, які контролюються



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Британія надавала фінансування для створення поліції в Сирії

Співробітник Adam Smith International підозрюється в розкраданні виділених коштів

Велика Британія призупиняє програму допомоги сирійським повстанцям на фоні новин про те, що гроші в рамках цієї програми отримують радикальні угруповання. Про це повідомляє британське видання The Times.

Мова йде про програму, яку реалізувала компанія Adam Smith International, ціллю якої є створення поліції в тих частинах Сирії, які контролюються поміркованими повстанцями.

Причиною такого рішення МЗС Великої Британії стало те, що в документальному фільмі, який має сьогодні оприлюднити ВВС, стверджується, що кошти по програмі Ajacs в кінці кінців отримували радикальні екстремісти.

Секретні документи, які переглянуло видання The Times, показують те, що в день платникам податків дана програма коштувала до 850 фунтів на одного співробітника. Як наслідок до третини всього фінансування ішло на заробітні платні британським підрядникам. При цьому Adam Smith International навіть не діяла безпосередньо в Сирії через небезпечну ситуацію в сфері безпеки. Сирійські учасники програми на день отримували 68,5 фунтів. Окрім того, співробітник Adam Smith International був задіяний в розкраданні грошей, які виділялися на закупівлю абсолютно всього поліцейського спорядження.

Дана програма, яка мала на меті створення поліції в провінціях Ідліб і Алеппо, діяла із 2014 року. В березні 2017 року уряд продовжив контракти із Adam Smith International, які стосуються Сирії, незважаючи на скандали за участю цієї фірми. Вартість даних контрактів складає 14 млн фунтів.