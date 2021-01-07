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    Британія уточнила умови користування кримськими портами для своїх кораблів

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    <p>До порту Ялти британський корабель зможе зайти лише за виключних обставин</p> - Британія уточнила умови користування кримськими портами для своїх кораблів

    До порту Ялти британський корабель зможе зайти лише за виключних обставин

    Фото з відкритих джерел

    Англійські кораблі зможуть заходити до портів Керчі, Ялти та Євпаторії у екстрених випадках

    Великобританія послабила санкції, уведені проти Росії після анексії Криму. Як випливає із генеральної ліцензії, опублікованої на сайті уряду Британії, в певних випадках кораблям дозволяється заходити до портів окупованого півострова.

    Повідомляється, що Лондон дозволив своїм судам платити за послуги портів безпосередньо підприємству «Кримські морські порти». Зокрема, мова йде про Керченський рибний порт, Ялтинський та Євпаторійський торговельні порти, у тому числі за лоцманські послуги та користування портовими терміналами.

    На порт Севастополя нові правила не поширюються.

    Ліцензія набрала чинності 1 січня. Передбачається, що британські судна зможуть заходити до кримських портів у екстрених обставинах. При цьому капітани суден зобовʼязані повідомляти Управління по здійсненню фінансових санкцій щодо кожної транзакції.

    Даною нормою британські санкції приведено у відповідність до європейських після Brexit. Зазначимо, на сьогодні таке ж виключення діє і щодо кораблів країн-учасниць ЄС.

    Як повідомлялося раніше, прокуратура АР Крим та м. Севастополь встановила 32 судна, які порушили порядок в'їзду/виїзду з анексованого Росією півострова і за її клопотанням на них накладено арешти.

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    Теги: ЄС Крим Росія прокуратура санкції Севастополь Brexit Велика Британія
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