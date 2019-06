ЄС планує продовжити економічні санкції проти Росії

20 червня санкції проти РФ продовжать ще на шість місяців

Рада ЄС 20 червня продовжить економічні санкції проти Росії ще на шість місяців.

Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.

«Рада ЄС продовжить 20 червня економічні санкції ЄС проти Росії ще на шість місяців. Очікується, що обговорення буде мало або взагалі не буде», - написав він.

