ЄС планує продовжити економічні санкції проти Росії



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20 червня санкції проти РФ продовжать ще на шість місяців

Рада ЄС 20 червня продовжить економічні санкції проти Росії ще на шість місяців.

Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.

«Рада ЄС продовжить 20 червня економічні санкції ЄС проти Росії ще на шість місяців. Очікується, що обговорення буде мало або взагалі не буде», - написав він.

The EU’s economic sanctions on #Russia are set to be prolonged at #Euco on 20 June by six months. Little or no discussions expected. The push to add more ppl on the sanctions list for the handout of Russian passports in Donbas is however going slowly. #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 5. kesäkuuta 2019

За словами Йозвяка, процес щодо розширення санкційного списку ЄС іменами людей, які були причетні до видачі російських паспортів на Донбасі, просувається дуже повільно.

Нагадаємо, що термін дії поточних санкції спливає у кінці липня.

Як відомо, у липні 2014 року Європейський союз запровадив економічні санкції проти Росії за незаконну анексію Криму та дії з дестабілізації на сході України. У вересні 2014 року ці санкції було посилено.

У березні 2015 року Європейська рада пов’язала дію обмежувальних заходів із невиконанням Росією Мінських домовленостей. Відтоді щопівроку ЄС розглядає питання щодо продовження економічних санкцій проти РФ.