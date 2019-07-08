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    Британія виділить $22,5 млн на боротьбу з фейковими новинами

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    Британія виділить $22,5 млн на боротьбу з фейковими новинами

    Гроші підуть на протидію дезінформації та фальсифікації новин у Східній Європі

    Велика Британія виділить 18 мільйонів фунтів стерлінгів (22,5 мільйони доларів) на підтримку свободи слова та боротьбу з фейковими новинами протягом трьох років.

    Про це ідеться у заяві міністерства закордонних справ Британії.

    Гроші підуть на протидію дезінформації та фальсифікації новин у Східній Європі та підтримку незалежних ЗМІ у Західних Балканах.

    У заяві ідеться, що лише 10% населення у світі мають доступ до безкоштовних ЗМІ, а фейкові новини та дезінформація «продовжують дестабілізувати суспільство».

    Фінансування стане частиною п’ятирічних зобов’язань у розмірі 100 млн фунтів у боротьбі з дезінформацією та підтримки незалежних ЗМІ у Східній Європі та Центральній Азії.

    ЗМІ гроші фінансування
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