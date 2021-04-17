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    НАТО закликає Росію припинити ескалацію на Азові

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    У Північноатлантичному альянсі закликали РФ забезпечити свободу судноплавства в Чорному і Азовському морях - НАТО закликає Росію припинити ескалацію на Азові
    У Північноатлантичному альянсі закликали РФ забезпечити свободу судноплавства в Чорному і Азовському морях
    Фото з відкритих джерел

    Триваюча мілітаризація Росією Криму, Чорного і Азовського морів є додатковою загрозою незалежності України, відзначили у НАТО

    НАТО закликає Росію забезпечити свободу судноплавства і доступ до українських портів в Азовському морі, а також покласти край ескалації в регіоні.

    Відповідний коментар офіційного представника НАТО Оани Лунґеску поширила в п'ятницю, 16 квітня, пресслужба Північноатлантичного альянсу.

    «Ми стурбовані повідомленнями про те, що Росія планує обмежити доступ до частин Чорного моря і Керченської протоки. Це було б невиправданим кроком і частиною ширшої моделі дестабілізуючої поведінки Росії. Ми закликаємо Росію забезпечити вільний доступ до українських портів в Азовському морі і надати свободу судноплавству», – заявила вона.

    Лунґеску зазначила, що після незаконної анексії Криму Росія значно збільшила свою військову присутність на півострові і навколо нього.

    «Триваюча мілітаризація Росією Криму, Чорного і Азовського морів є додатковою загрозою незалежності України і підриває стабільність у всьому регіоні. Ми закликаємо Росію негайно припинити ескалацію, припинити свої провокації і дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань», – закликала представник НАТО.

    Представниця НАТО нагадала, що союзники по Альянсу не визнають і не визнаватимуть незаконну анексію Криму Росією.

    Вона підкреслила, що НАТО повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

    Як відомо, Росія обмежила судноплавство біля Криму. У ЄС аналізують ситуацію.

    Росія 15 квітня оголосила про закриття з наступного тижня до жовтня 2021 року частини акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та суден інших країн під приводом військових навчань.

    В МЗС України заявили, що такі дії Російської Федерації є черговою спробою в порушення норм і принципів міжнародного права узурпувати суверенні права України як прибережної держави.

    Тим часом, США вирішили не відправляти в Чорне море військові кораблі Roosevelt і Donald Cook, оскільки це могло викликати ескалацію з боку Росії. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на джерело.

    Американський чиновник, знайомий з планами Пентагону, заявив, що метою відправки кораблів у Чорне море не було послати Росії якийсь певний сигнал. Зазвичай ВМС США проводять по вісім-дев'ять таких переміщень на рік.

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    Теги: Росія Чорне море НАТО корабель Азовське море суверенітет
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