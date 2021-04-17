НАТО закликає Росію припинити ескалацію на Азові

У Північноатлантичному альянсі закликали РФ забезпечити свободу судноплавства в Чорному і Азовському морях

Триваюча мілітаризація Росією Криму, Чорного і Азовського морів є додатковою загрозою незалежності України, відзначили у НАТО

НАТО закликає Росію забезпечити свободу судноплавства і доступ до українських портів в Азовському морі, а також покласти край ескалації в регіоні.

Відповідний коментар офіційного представника НАТО Оани Лунґеску поширила в п'ятницю, 16 квітня, пресслужба Північноатлантичного альянсу.

«Ми стурбовані повідомленнями про те, що Росія планує обмежити доступ до частин Чорного моря і Керченської протоки. Це було б невиправданим кроком і частиною ширшої моделі дестабілізуючої поведінки Росії. Ми закликаємо Росію забезпечити вільний доступ до українських портів в Азовському морі і надати свободу судноплавству», – заявила вона.

Лунґеску зазначила, що після незаконної анексії Криму Росія значно збільшила свою військову присутність на півострові і навколо нього.

«Триваюча мілітаризація Росією Криму, Чорного і Азовського морів є додатковою загрозою незалежності України і підриває стабільність у всьому регіоні. Ми закликаємо Росію негайно припинити ескалацію, припинити свої провокації і дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань», – закликала представник НАТО.

Представниця НАТО нагадала, що союзники по Альянсу не визнають і не визнаватимуть незаконну анексію Криму Росією.

Вона підкреслила, що НАТО повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Як відомо, Росія обмежила судноплавство біля Криму. У ЄС аналізують ситуацію.

Росія 15 квітня оголосила про закриття з наступного тижня до жовтня 2021 року частини акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та суден інших країн під приводом військових навчань.

В МЗС України заявили, що такі дії Російської Федерації є черговою спробою в порушення норм і принципів міжнародного права узурпувати суверенні права України як прибережної держави.

Тим часом, США вирішили не відправляти в Чорне море військові кораблі Roosevelt і Donald Cook, оскільки це могло викликати ескалацію з боку Росії. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на джерело.

Американський чиновник, знайомий з планами Пентагону, заявив, що метою відправки кораблів у Чорне море не було послати Росії якийсь певний сигнал. Зазвичай ВМС США проводять по вісім-дев'ять таких переміщень на рік.