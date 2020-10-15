Британія ввела санкції проти РФ у справі Навального



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Обмежувальні заходи включають арешт активів та заборону на в'їзд на територію Британії

Шестеро росіян, зокрема заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієно та директор ФСБ Олександр Бортников, потрапили в санкційний список

Уряд Великобританії ввів санкції проти Росії через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє прес-служба МЗС Британії.

Обмежувальні заходи включають арешт активів та заборону на в'їзд на територію Британії.

«Разом з нашими міжнародними партнерами ми вводимо санкції проти тих, хто несе відповідальність за отруєння Олексія Навального», – заявив голова британського зовнішньополітичного відомства Домінік Рааб.

Нагадаємо, сьогодні Європейський Союз запровадив санкції проти Російської Федерації у справі російського опозиціонера Олексія Навального.

Данія підтримає нові санкції ЄС проти Росії через отруєння Навального.

Також російський опозиціонер Олексій Навальний відповів президенту РФ Володимиру Путіну на припущення про те, що він сам отруївся нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок»: «Зварив «Новачок», сьорбнув та впав в кому, – гарна версія».

Раніше французька газета Le Monde повідомила, що Путін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном припустив, що Навальний міг сам прийняти «Новачок».

Олексій Навальний був отруєний 20 серпня в Росії нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок». Такою самою речовиною 2018 року отруїли колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля. 22 серпня політика евакуювали спецбортом до Берліна, зараз він перебуває в клініці «Шаріте».

У Німеччині заявили, що наявність в пробах Навального речовини групи Новичок підтвердили три незалежні лабораторії – в Німеччині, Франції та Швеції.

Також Інститут оборони досліджень у Швеції підтвердив, що Навального отруїли «Новачком».