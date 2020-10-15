ЗМІ назвали росіян, які потраплять під санкції через отруєння Навального



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Російський опозиціонер Олексій Навальний у німецькій клініці

Під санкції потрапить, зокрема, директор ФСБ Олександр Бортніков

Санкції проти Росії за отруєння Олексія Навального вводитимуть проти керівництва Федеральної служби безпеки (ФСБ) та адміністрації президента РФ, адже саме їх Євросоюз вважає причетними до отруєння опозиціонера.

Про це пише газета New York Times з посиланням на джерела.

За їхніми даними, під санкції потраплять директор ФСБ Олександр Бортніков та перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко.

Крім них, до списку увійдуть начальник управління президента з внутрішньої політики Андрій Ярін, повноважний представник президента в Сибірському федеральному окрузі Сергій Меняйло та заступники міністра оборони РФ Олексій Криворучко та Павло Попов.

Як пише видання Spiegel, у редакції якого також був відомий список санкцій ЄС, NYT не мала б розголошувати імена фігурантів. Німецьке ЗМІ хотіло «запобігти тому, що названі люди виведуть свої активи, які могли б існувати в ЄС».

На думку видання, фігуранти справи можуть вивести кошти до офіційного рішення про санкції, щоб зберегти їх.

Як відомо, 14 жовтня ЄС погодив санкції за отруєння Навального. Рішення буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС завтра, 15 жовтня.

Зазначимо, Данія підтримає нові санкції ЄС проти Росії через отруєння Навального.

Нагадаємо, Навальний залишиться в Німеччині на час реабілітації.

Також російський опозиціонер Олексій Навальний відповів президенту РФ Володимиру Путіну на припущення про те, що він сам отруївся нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок»: «Зварив «Новачок», сьорбнув та впав в кому, – гарна версія».

Раніше французька газета Le Monde повідомила, що Путін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном припустив, що Навальний міг сам прийняти «Новачок».

Олексій Навальний був отруєний 20 серпня в Росії нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок». Такою самою речовиною 2018 року отруїли колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля. 22 серпня політика евакуювали спецбортом до Берліна, зараз він перебуває в клініці «Шаріте».

У Німеччині заявили, що наявність в пробах Навального речовини групи Новичок підтвердили три незалежні лабораторії – в Німеччині, Франції та Швеції.

Також Інститут оборони досліджень у Швеції підтвердив, що Навального отруїли «Новачком».