РФ знімає санкції з трьох українських компаній і чекає на «кроки у відповідь»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін чекає, що Україна почне скасовувати антиросійські санкції

Путін запропонував скасувати деякі санкції щодо України

Влада Російської Федерації вирішила зняти санкції з трьох українських підприємств. Москва розраховує, що Україна «піде на кроки у відповідь».

Про це на нараді з членами уряду заявив президент РФ Володимир Путін, передає ТАСС.

Як зазначив прем'єр-міністр Михайло Мішустін, мова йде про Барський машинобудівний завод, компанію Брацлав та Рубіжанський картонно-тарний комбінат.

«Не ми вводили ці обмеження, усі дії з нашого боку носять тільки відповідний характер. Ми завжди готові до відновлення повноформатної взаємодії з Україною. Рівень і глибина кооперації між нашими підприємствами були дуже високими... Давайте будемо вважати, що це перший крок і жест доброї волі з нашого боку... Я згоден», - зазначив Путін.

Рубіжанський картонно-тарний комбінат розташований в Луганській області. Він є одним з найбільших в Україні виробників гофрокартону і тари.

Барський машинобудівний завод розташований в Вінницькій області. Він виробляє опалювальні котли, запасні частини і деталі до технологічного устаткування харчової промисловості, лінії по розливу вино-горілчаних і безалкогольних напоїв.

Компанія «Брацлав» також розташована у Вінницькій області. Вона займається випуском та монтажем обладнання для виробництва молока.

Раніше Путін вже заявляв, що Росії потрібно готуватися до пом'якшення санкцій проти України.

«Ми не можемо робити якихось винятків із переліку країн, які ввели проти нас санкції. Але тим не менше готуватися до цього все одно потрібно. Сподіваюся, коли-небудь це все одно станеться», - зазначив він.

Між іншим, 14 жовтня ЄС погодив санкції за отруєння Навального. Відомо, що посли ЄС дали «зелене світло» санкціям щодо шести осіб та однієї компанії.

Президент Зеленський заявляв, що Україна буде готова приєднатися до санкцій міжнародних партнерів через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального речовиною з групи Новачок.

Олексій Навальний був отруєний 20 серпня в Росії нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок». Такою самою речовиною 2018 року отруїли колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля. 22 серпня політика евакуювали спецбортом до Берліна, зараз він перебуває в клініці «Шаріте».

Читайте також:



