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Британська адвокатка: Приватбанк не надав доказів привласнення будь-яких коштів Боголюбовим

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Британська адвокатка: Приватбанк не надав доказів привласнення будь-яких коштів Боголюбовим
Захист відповідачів звертає увагу, що представники ПриватБанку так і не навели жодних доказів зв’язку пана Боголюбова з шахрайством у 270 операціях з перерахуванням коштів
фото з відкритих джерел

«Після 12 тижнів судового розгляду банк не зміг надати жодних доказів незаконного привласнення будь-яких коштів»

З 6 по 9 листопада 2023 року Високий суд Лондона заслухав заключні виступи представників захисту відповідачів у справі ПриватБанку проти колишніх власників. Адвокат Геннадія Боголюбова Клер Монтгомері (барістер, королівський радник) зазначила, що справа ПриватБанку виявилася принципово помилковою, пише Телеграф.

На початку представники ПриватБанку стверджували, що банк став жертвою масштабного шахрайства, але докази їх власного експерта свідчать про те, що він не знайшов жодних ознак будь-якого незаконного привласнення коштів Боголюбовим. Усі заявлені припущення суперечать реальним подіям, що показано в транзакційних записах банку та інших його документах того часу. Як результат, позов, на розгляд якого було витрачено багато років і, безсумнівно, значні кошти, виявився безпідставним.

«Після 12 тижнів судового розгляду банк не зміг надати жодних доказів незаконного привласнення будь-яких коштів. Експерт-бухгалтер ПриватБанку підтвердив, що доказів привласнення не було, а наявні докази фактично спростовують отримання вигоди паном Боголюбовим чи, власне, паном Коломойським, оскільки згадані перерахування коштів повертались назад, і всі вони, за винятком двох позичальників, були погашені», – зазначає Клер Монтгомері.

Захист відповідачів звертає увагу, що представники ПриватБанку так і не навели жодних доказів зв’язку пана Боголюбова з шахрайством у 270 операціях з перерахуванням коштів. Спроби навести такі докази виявились лише порушеннями умов про нерозголошення, припущеннями, а також епізодами взаємодії осіб через роки після досліджуваних подій, що нібито мали доводити відносини в 2013–2014 роках.

«ПриватБанк не надав жодних доказів привласнення коштів або зв’язку відповідача з будь-якою ймовірною схемою», – підкреслює Клер Монтгомері.

Теги: адвокат Приватбанк Геннадій Боголюбов

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