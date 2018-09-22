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    Британська компанія проектуватиме станції метро в Дніпрі

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    &nbsp;Метро у Дніпрі - Британська компанія проектуватиме станції метро в Дніпрі
     Метро у Дніпрі

    Компанія займалася подібними проектами в Лондоні, Нью-Йорку, Римі, Берліні, Пекіні і Сеулі

    Станції метро в Дніпрі спроектує архітектурне бюро з Великої Британії Zaha Hadid Architects.

    Про це в п'ятницю повідомив мер міста Борис Філатов у Facebook.

    «Ми підписали з британським бюро Zaha Hadid Architects контракт на проектування станцій у дніпровському метрополітені. Ніхто не вірив, а ми зробили», - написав він.

    Ця компанія, за його словами, займалася подібними проектами в Лондоні, Нью-Йорку, Римі, Берліні, Пекіні і Сеулі.

    Будівництво метрополітену в Дніпрі розпочалося ще в 1982 році. Всього планувалося запустити дев'ять станцій. Але замість цього в 1995 році запустили тільки шість.

    Як відомо, будівництво трьох нових станцій розпочалося в минулому році. Вартість проекту оцінюється у 224 млн євро. Роботи фінансують ЄБРР і Європейський інвестиційний банк.

    До слова, інвестор, який не зміг встановити Wi-Fi у київському метро, не забирає обладнання.

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