Інвестор, який не зміг встановити Wi-Fi у київському метро, не забирає обладнання



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Інвестору не вистачило грошей на будівництва Wi-Fi мережі в метро

Інвестоp був зобов'язаний до 1 серпня демонтувати і вивезти з території «Київського метрополітену» все своє майно

Інвестор «Моксіто Мобайл», у якого не вистачило грошей на реалізацію проекту з Wi-Fi в київському метро, вже два місяці не може вивезти своє обладнання з підземки.

Про це 44.ua глава Департаменту економіки та інвестицій Наталія Мельник.

«У зв'язку з невиконанням інвестором взятих на себе зобов'язань дію інвестиційного договору фактично припинено 1 лютого 2018 року. А в разі його дострокового розірвання, інвестоp зобов'язаний демонтувати і вивезти з території «Київського метрополітену» все майно, яке знаходиться в його власності, протягом 6 місяців з дати припинення дії договору (до 1 серпня). Разом з тим, станом на 13 вересня, інформації про демонтаж в повному обсязі встановленого інвестором обладнання в департамент не надходило», - розповіла вона.

За її словами, також не надходило пропозицій про створення нового інвестиційного конкурсу з будівництва Wi-Fi мережі в київському метро.

Як повідомлялося, «Київський метрополітен» 10 серпня за результатами тендеру замовило ТОВ «Гамма-Дніпро» грошово-лічильні машини за 1,2 млн гривень.