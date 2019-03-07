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    Британська королева опублікувала свій перший пост в Instagram

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    <span>Під час написання посту в Instagram&nbsp;королева використовувала iPad</span><span></span> - Британська королева опублікувала свій перший пост в Instagram
    Під час написання посту в Instagram королева використовувала iPad

    Перший Instagram-пост королеви складається із знімка листа, що належить відомому англійському вченому Чарльзу Беббіджу

    Королева Великої Британії Єлизавета ІІ зробила свій перший пост в Instagram під час візиту у Музей науки. Про це йдеться на сторінці в Instagram фотоблогу, присвяченому королеві та королівській сім’ї (@theroyalfamily).

    «Сьогодні під час візиту у Музей науки, мені було цікаво знайти лист з королівських архівів, написаний у 1843 році моєму прапрапрадіду принцу Альберту», - написала королева.

    Лист надіслав Чарльз Беббідж, відомий як винахідник обчислювальної машини, прототип якої, за словами королеви, принц Альберт мав можливість бачити у липні 1843 року.

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    У листі Беббідж повідомив королеву Вікторію та принца Альберта про свій інший винахід – «аналітичну машину», на якій Ада Лавлейс, дочка лорда Байрона, створила перші комп’ютерні програми.

    «Сьогодні я із задоволенням дізналася про ініціативу комп’ютерного кодування для дітей. Мені здається доречним, що я публікую цей пост в Instagram саме у Музеї науки, який довгий час виступає провідником технологій, інновацій та надихає наступне покоління винахідників», - додала Єлизавета ІІ.

     

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