Британські лікарі надрукували пацієнтові грудну клітку на 3D-принтері
- Сьогодні, 09:35
-
Розсилка
Завдяки технології 3D-друку лікарі змогли виготовити для хворого індивідуальний імплантат
Під час операції з видалення ракової пухлини британські лікарі реконструювали хворому груди за допомогою 3D-принтера.
71-річному Пітеру Меггзу видалили три ребра і половину грудної кістки, помістивши замість них протез.
Ракова пухлина розрослася завбільшки з тенісний м'яч і її видалення спричинило за собою великі ушкодження грудної клітини.
Операція тривала вісім годин. Її провели в госпіталі Моррісон в Суонсі - другому за величиною місті Уельсу.
Зазвичай в таких випадках хірурги відливають протез зі спеціального медичного цементу.
Але завдяки технології 3D-друку лікарі змогли виготовити для хворого індивідуальний імплантат з титанового сплаву.
Вважається, що це один з перших випадків друку подібних протезів в Британії.
«Потрібно було вирізати пухлину, а разом з нею видалити частину грудної кістки і три ребра», - розповідає хірург-кардіолог Айра Голдсміт.
«Це загрожувало серйозними ушкодженнями, здатними порушити роботу всієї грудної клітки, реконструювати яку було б дуже складно», - додав лікар.
Протез з цементу довелося б робити прямо під час операції, одне це могло зайняти години півтори.
Але у пацієнта були й інші проблеми, в тому числі з серцем. Тому операцію необхідно було закінчити якнайшвидше.
Титановий імплантат виготовили заздалегідь - за моделлю, яку підготував доктор Голдсміт.
Йому асистував хірург-консультант Томас Брегг. Операція пройшла успішно, пацієнт говорить, що відчуває себе добре.
Нагадаємо, у Нідерландах встановили міст, надрукований на 3D-принтері.
Джерело: BBC