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    Британські лікарі надрукували пацієнтові грудну клітку на 3D-принтері

    Завдяки технології 3D-друку лікарі змогли виготовити для хворого індивідуальний імплантат
    Під час операції з видалення ракової пухлини британські лікарі реконструювали хворому груди за допомогою 3D-принтера. 71-річному Пітеру Меггзу видалили три ребра і половину грудної кістки, помістивши замість них протез. Ракова пухлина розрослася завбільшки з тенісний м'яч і її видалення спричинило за собою великі ушкодження грудної клітини.
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    Завдяки технології 3D-друку лікарі змогли виготовити для хворого індивідуальний імплантат

    Під час операції з видалення ракової пухлини британські лікарі реконструювали хворому груди за допомогою 3D-принтера.

    71-річному Пітеру Меггзу видалили три ребра і половину грудної кістки, помістивши замість них протез.

    Ракова пухлина розрослася завбільшки з тенісний м'яч і її видалення спричинило за собою великі ушкодження грудної клітини.

    Операція тривала вісім годин. Її провели в госпіталі Моррісон в Суонсі - другому за величиною місті Уельсу.

    Зазвичай в таких випадках хірурги відливають протез зі спеціального медичного цементу.

    Але завдяки технології 3D-друку лікарі змогли виготовити для хворого індивідуальний імплантат з титанового сплаву.

    Вважається, що це один з перших випадків друку подібних протезів в Британії.

    «Потрібно було вирізати пухлину, а разом з нею видалити частину грудної кістки і три ребра», - розповідає хірург-кардіолог Айра Голдсміт.

    «Це загрожувало серйозними ушкодженнями, здатними порушити роботу всієї грудної клітки, реконструювати яку було б дуже складно», - додав лікар.

    Протез з цементу довелося б робити прямо під час операції, одне це могло зайняти години півтори.

    Але у пацієнта були й інші проблеми, в тому числі з серцем. Тому операцію необхідно було закінчити якнайшвидше.

    Титановий імплантат виготовили заздалегідь - за моделлю, яку підготував доктор Голдсміт.

    Йому асистував хірург-консультант Томас Брегг. Операція пройшла успішно, пацієнт говорить, що відчуває себе добре.

    Нагадаємо, у Нідерландах встановили міст, надрукований на 3D-принтері.

    Джерело: BBC

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