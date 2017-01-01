Британський фрегат супроводжував російський корабель у Північному морі

Морська активність Росії поблизу Великобританії протягом Різдва збільшилася

Судно ВМС Великобританії супроводжувало російський військовий човен, який проходив поруч із територіальними водами Об’єднаного королівства у Північному морі. Про це повідомляє Reuters з посиланням на міноборони Великобританії. «Фрегат ВМС Великобританії «Сейнт Альбанс» вирушив у море, відстежуючи новітнє російське



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Фрегат ВМС Великобританії «Сейнт Альбанс»

Морська активність Росії поблизу Великобританії протягом Різдва збільшилася

Судно ВМС Великобританії супроводжувало російський військовий човен, який проходив поруч із територіальними водами Об’єднаного королівства у Північному морі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міноборони Великобританії.

«Фрегат ВМС Великобританії «Сейнт Альбанс» вирушив у море, відстежуючи новітнє російське військове судно «Адмірал Горшков» під час проходження ним у Північному морі. Британський човен спостерігав за російським протягом Різдва і повернеться в порт увечері вівторка», - йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Об’єднаного королівства Гевін Вільямсон оприлюднив із цього приводу заяву, у якій попередив, що «не вагатиметься у захисті наших вод і не толеруватиме жодну форму агресії».

У міноборони додали, що морська активність Росії поблизу Великобританії протягом Різдва збільшилася.

«Інший британський човен отримав наказ супроводити російське судно-розвідник у Північному морі й Ла Манші у переддень Різдва. Згодом був також викликаний гелікоптер, аби простежити за двома іншими човнами РФ», - додає видання.

До слова, нещодавно в найбільшому військовому кораблі Британії виявили протікання.