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    Британський фрегат супроводжував російський корабель у Північному морі

    Морська активність Росії поблизу Великобританії протягом Різдва збільшилася
    Судно ВМС Великобританії супроводжувало російський військовий човен, який проходив поруч із територіальними водами Об’єднаного королівства у Північному морі. Про це повідомляє Reuters з посиланням на міноборони Великобританії. «Фрегат ВМС Великобританії «Сейнт Альбанс» вирушив у море, відстежуючи новітнє російське
    • Сьогодні, 07:19
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    Фрегат ВМС Великобританії &laquo;Сейнт Альбанс&raquo;
    Фрегат ВМС Великобританії «Сейнт Альбанс»

    Морська активність Росії поблизу Великобританії протягом Різдва збільшилася

    Судно ВМС Великобританії супроводжувало російський військовий човен, який проходив поруч із територіальними водами Об’єднаного королівства у Північному морі.

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на міноборони Великобританії.

    «Фрегат ВМС Великобританії «Сейнт Альбанс» вирушив у море, відстежуючи новітнє російське військове судно «Адмірал Горшков» під час проходження ним у Північному морі. Британський човен спостерігав за російським протягом Різдва і повернеться в порт увечері вівторка», - йдеться у повідомленні.

    Міністр оборони Об’єднаного королівства Гевін Вільямсон оприлюднив із цього приводу заяву, у якій попередив, що «не вагатиметься у захисті наших вод і не толеруватиме жодну форму агресії».

    У міноборони додали, що морська активність Росії поблизу Великобританії протягом Різдва збільшилася.

    «Інший британський човен отримав наказ супроводити російське судно-розвідник у Північному морі й Ла Манші у переддень Різдва. Згодом був також викликаний гелікоптер, аби простежити за двома іншими човнами РФ», - додає видання.

    До слова, нещодавно в найбільшому військовому кораблі Британії виявили протікання.

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