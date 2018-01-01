Британський міністр позбувся крісла через запізнення
- Сьогодні, 19:30
-
Розсилка
Лорд Бейтс
Він хотів відповідати найвищим стандартам
У Великій Британії міністр від партії Торі Лорд Бейтс заявив про відставку через спізнення на дебати. Про це повідомляє видання Huffington Post.
«Я завжди вірив у те, що ми повинні дотримуватися найвищих стандартів і поваги, відповідаючи на питання від законодавчої влади. Мені дуже соромно, що я не знаходжусь на своєму місці, і тому я вирішив написати заяву про негайне звільнення Прем'єр-міністру», - заявив міністр під час дебатів, на які спізнився.
Після його промови, депутати просили його просто вибачитися за запізнення і не звільнятися.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що канадський міністр подав у відставку через обвинувачення у сексуальних домаганнях