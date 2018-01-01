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    Британський міністр позбувся крісла через запізнення

    Він хотів відповідати найвищим стандартам
    У Великій Британії міністр від партії Торі Лорд Бейтс заявив про відставку через спізнення на дебати. Про це повідомляє видання Huffington Post. «Я завжди вірив у те, що ми повинні дотримуватися найвищих стандартів і поваги, відповідаючи на питання від законодавчої влади. Мені дуже соромно, що я не знаходжусь на своєму місці, і тому я
    • Сьогодні, 19:30
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    Лорд Бейтс
    Лорд Бейтс

    Він хотів відповідати найвищим стандартам

    У Великій Британії міністр від партії Торі Лорд Бейтс заявив про відставку через спізнення на дебати. Про це повідомляє видання Huffington Post.

    «Я завжди вірив у те, що ми повинні дотримуватися найвищих стандартів і поваги, відповідаючи на питання від законодавчої влади. Мені дуже соромно, що я не знаходжусь на своєму місці, і тому я вирішив написати заяву про негайне звільнення Прем'єр-міністру», - заявив міністр під час дебатів, на які спізнився.

    Після його промови, депутати просили його просто вибачитися за запізнення і не звільнятися.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що канадський міністр подав у відставку через обвинувачення у сексуальних домаганнях

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